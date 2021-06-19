176 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والبوتاجاز بالغربية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة رصدت 458 مليون جنيه من الاستثمارات العامة لتنفيذ 14 مشروع فى قطاع البترول والغاز الطبيعى بمحافظة الغربية، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية تشمل إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز بتكلفة 176.7 مليون جنيه، ورفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات بتكلفة 157.4 مليون جنيه، واستكمال خدمات الأمن الصناعى وحماية البيئة بتكلفة 34,3 مليون جنيه، وتجديد وحدات التكرير بمعامل طنطا وتحسين كفاءته بتكلفة 29.5 مليون جنيه، وتوفير خدمات الأمن الصناعى وحماية البيئة بمعمل طنطا بتكلفة 17.5 مليون جنيه.



وأضافت وزارة التخطيط، أن عدد الأسر التى تستخدم أنانبيب بوتاجاز بمحافظة الغربية يبلغ 1.1 مليون أسرة تشكل 81% من إجمالى المحافظة و4.5% من إجمالى الجمهورية، فيما يبلغ عدد الأسر التى تستخدم الغاز الطبيع 246.7 ألف أسرة بنسبة 19% من إجمالى الجمهورية، و1.1% من إجمالى الجمهورية، وتقدر نسبة المبانى المتصلة بمرافق الغاز الطبيعى 13.3%.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%، إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 18بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.