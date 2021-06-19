الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

176 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والبوتاجاز بالغربية

الشبكة القومية للخام
الشبكة القومية للخام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة رصدت 458 مليون جنيه من الاستثمارات العامة لتنفيذ 14 مشروع فى قطاع البترول والغاز الطبيعى بمحافظة الغربية، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية تشمل إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز بتكلفة 176.7 مليون جنيه، ورفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات بتكلفة 157.4 مليون جنيه، واستكمال خدمات الأمن الصناعى وحماية البيئة بتكلفة 34,3  مليون جنيه، وتجديد وحدات التكرير بمعامل طنطا وتحسين كفاءته بتكلفة 29.5 مليون جنيه، وتوفير خدمات الأمن الصناعى وحماية البيئة بمعمل طنطا بتكلفة 17.5 مليون جنيه.


وأضافت وزارة التخطيط، أن عدد الأسر التى تستخدم أنانبيب بوتاجاز بمحافظة الغربية يبلغ 1.1 مليون أسرة تشكل 81% من إجمالى المحافظة و4.5% من إجمالى الجمهورية، فيما يبلغ عدد الأسر التى تستخدم الغاز الطبيع 246.7 ألف أسرة بنسبة 19% من إجمالى الجمهورية، و1.1% من إجمالى الجمهورية، وتقدر نسبة المبانى المتصلة بمرافق الغاز الطبيعى 13.3%.


يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%، إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 18بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.

التخطيط مشروعات البترول الغاز الطبيعي الغربية الخطة الاستثمارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت