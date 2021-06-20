الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ٥ و إصابة ١٥ فى حوادث متفرقة بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حوادث متفرقة شهدتها محافظة الدقهلية خلال اليوم السبت بنطاق المحافظة.

  

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة بنطاق المحافظة نتج عنها مصرع ٥ أشخاص و إصابة ١٥.

 

وشهد طريق (المنصورة- السنبلاوين) أمام قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين مصرع طالب وإصابة 6 آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارة ملاكي يستقلها محاسب يقود تحت تأثير المخدر بعدما جرى العثور معه على لفافات من نبات البانجو المخدر عقب الحادث.

 

وعلى طريق المنصورة – دمياط لقيت طالبة مصرعها وأصيبت طالبة أخرى و3 أشخاص إثر قيام قائدي موتوسيكلين بالتسابق فيما بينهما واختلال مقود القيادة نتيجة السرعة الزائدة ما أدى إلى انحرافها واصطدامهما بالطالبتين حال سيرهما على جناب الطريق أمام قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا.

 

واستقبلت مستشفى السنبلاوين العام محمد السعيد عبدالفتاح إبراهيم الغريب،21 عاما، عامل، ومقيم قرية كفر بهيدة بدائرة مركز ميت غمرمصابا بإشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة، نتيجة موتوسيكل يقوده برفقة صديقه بجرار زراعي من الخلف.

 

وعلى طريق المنصورة- طناح لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة إثر اصطدام سيارة به خلال عبورة الطريق أمام قرية عزبة فودة ، وأمام قرية "جديدة الهالة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها دراجة آلية "موتوسيكل" كما أصيب قائد الدراجة بكسر بالساق عقب انقلابه علي الطريق.


كما أصيب 3 أشخاص أمام قرية الديرس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر تصادم 3 سيارات وتوك توك بطريق (ميت غمر- أجا).

   

واصطدم جرار زراعى برب منزل بما تسبب في حدوث جروح قطعية بالحاجب الأيسر وتورم بالعين اليسري  نتيجة التخطي الخاطئ  أمام قرية منشأة هلال التابعة لمركز السنبلاوين بطريق (السنبلاوين – ميت غمر).

الدقهلية مصرع ٥ إصابة ١٥ حوادث تصادم محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت