مصرع ٥ و إصابة ١٥ فى حوادث متفرقة بالدقهلية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حوادث متفرقة شهدتها محافظة الدقهلية خلال اليوم السبت بنطاق المحافظة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة بنطاق المحافظة نتج عنها مصرع ٥ أشخاص و إصابة ١٥.

وشهد طريق (المنصورة- السنبلاوين) أمام قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين مصرع طالب وإصابة 6 آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارة ملاكي يستقلها محاسب يقود تحت تأثير المخدر بعدما جرى العثور معه على لفافات من نبات البانجو المخدر عقب الحادث.

وعلى طريق المنصورة – دمياط لقيت طالبة مصرعها وأصيبت طالبة أخرى و3 أشخاص إثر قيام قائدي موتوسيكلين بالتسابق فيما بينهما واختلال مقود القيادة نتيجة السرعة الزائدة ما أدى إلى انحرافها واصطدامهما بالطالبتين حال سيرهما على جناب الطريق أمام قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا.

واستقبلت مستشفى السنبلاوين العام محمد السعيد عبدالفتاح إبراهيم الغريب،21 عاما، عامل، ومقيم قرية كفر بهيدة بدائرة مركز ميت غمرمصابا بإشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة، نتيجة موتوسيكل يقوده برفقة صديقه بجرار زراعي من الخلف.

وعلى طريق المنصورة- طناح لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة إثر اصطدام سيارة به خلال عبورة الطريق أمام قرية عزبة فودة ، وأمام قرية "جديدة الهالة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها دراجة آلية "موتوسيكل" كما أصيب قائد الدراجة بكسر بالساق عقب انقلابه علي الطريق.



كما أصيب 3 أشخاص أمام قرية الديرس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر تصادم 3 سيارات وتوك توك بطريق (ميت غمر- أجا).

واصطدم جرار زراعى برب منزل بما تسبب في حدوث جروح قطعية بالحاجب الأيسر وتورم بالعين اليسري نتيجة التخطي الخاطئ أمام قرية منشأة هلال التابعة لمركز السنبلاوين بطريق (السنبلاوين – ميت غمر).