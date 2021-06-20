الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«خزائن الأسرار» جديد الكاتب الصحفى طارق الطاهر عن منشورات الربيع

خزائن الأسرار
خزائن الأسرار

صدر حديثا عن دارمنشورات الربيع  للنشر والتوزيع كتاب "خزائن الأسرار" للكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يقول الكاتب طارق الطاهر: "كثيرًا ما شغلتني فكرة المكتبة. ذلك التكوين الذي ابتكره البشر ليكون خزانة ضخمة، لا للمعرفة فقط، بل للأسرار أيضًا، فوسط الصفحات قد تظهر عبارة تفضح سرًا أخفاه صاحبها في هامش ينافس المتن، أو رسالة قديمة تكشف خبايا زمن لملم أوراقه ورحل. لهذا كنت حريصًا على زيارة مكتبات المشاهير خاصة من رحلوا منهم، بعضها ظل يحظى بالاهتمام، والبعض الآخر قبع تحت وطأة تراب الإهمال! لكن العناوين في الحالتين تكشف أعماق من اقتناها، وتزيح النقاب عن مجالات لم نكن نتوقع أنها تحظى باهتمامه. إنها متعة الكشف التي ظلت تحركني على مدار سنوات طويلة، حتى قررت أن أدوّن جانبًا منها لأفتح باب حجرة تشبه تلك الغرفة المحرّمة في الأساطير القديمة.

ويؤكد الكاتب الصحفي طارق الطاهر على أن هذا “الكتاب جولة فى مكتبات مبدعين أثروا الأدب والسينما والفن التشكيلي، اجتذبتني بفرادة محتوياتها، التي تتشابه إلى حد كبير مع شخصيات أصحابها، حتى يصبح تحديد من منهما أثّر في الآخر بالغ الصعوبة”.

جدير بالإشارة أن طارق الطاهر كاتب صحفي ثقافي ترأس رئاسة تحرير أخبار الأدب، وله العديد من الكتب منها نجيب محفوظ بختم النسر، "بخط اليد وعلم الوصول.. تاريخ جديد السيرة المحفوظية" والصادر عندار بتانة للنشر والتوزيع، والذي يعد أول كتاب يخصص بالكامل عن مكتبة نجيب محفوظ، اطلعت على ما يقرب من ١١٠٠ إهداء احتفظ بهم نجيب محفوظ طيلة حياته.

 

خزائن الأسرار طارق الطاهر المكتبات الادب السينما منشورات الربيع

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