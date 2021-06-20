سلسلة حفلات قوية لكبار المطربين على مسرح النافورة.. يوليو المقبل

تقدم دار الأوبرا المصرية في شهر يوليو المقبل سلسلة حفلات قوية لكبار المطربين المصريين على مسرح النافورة الذي تم بنائه خصيصًا بسبب انتشار فيرس كورونا، وأعلنت دار الأوبرا المصرية عن ثلاث حفلات حتى الآن ضمن سلسلة حفلات تقيمها في شهر يوليو.

أنغام

يقام أول حفل ضمن سلسلة حفلات الأوبرا في شهر يوليو يوم الخميس الموافق 1 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة من أهم أغانيها، ويشاركها الحفل قائد الأوركسترا هاني فرحات، وتم طرح تذاكر الحفل "أون لاين" على موقع الأبرا، وكانت أنغام قد طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا بعته"، وحققت نسب مشاهدة كبيرة علي موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

هاني شاكر

وتقيم الأوبرا حفل يوم السبت 3 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً للمطرب الكبير محمد ثروت، وذلك في ذكري رحيل الموسيقار محمد الموجي، وذكري ميلاد عبدالحليم حافظ، ويقام الحفل تحت قيادة الأوركسترا يحى الموجي، ويقدم خلال الحفل باقة من أهم أغاني عبدالحليم حافظ، والذي تعاون فيها مع محمد الموجي.

محمد ثروت

كما تقيم الأوبرا حفل يوم الخميس الموافق 8 يوليو لأمير الطرب العربي هاني شاكر في تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة قائد الأوركسترا مصطفي حلمي، ويقدم هاني شاكر مجموعة من أهم اغانية، وظهر الفنان هاني شاكر بـ"لوك" جديد وإطلالة مختلفة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة من اللوك الجديد التي أثارت حالة من الاستغراب والجدل بين جمهوره، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق: "قريبًا.. هاني شاكر"، ولم يكشف من خلاله ما إذا كانت بوستر لأغنية جديدة له، أم جلسة تصوير جديدة ومختلفة.