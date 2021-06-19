قيادى بتيار المستقبل: حديث «عون» مع «بوريل» يؤكد انفصاله عن الواقع

اعتبر القيادي في تيار المستقبل اللبناني الدكتور مصطفى علوش، أن زيارة نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان اليوم، من المؤكد أنها تساهم في تقديم المساعدة له.

وقال علوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في هذه اللحظة، خاصة الحصول على المساعدات التي تؤمن باب التوازن في ماليته، والقدرة على تحقيق بعض الاستقرار في سعر العملة والامكانيات الشراء الحاجات الاساسية بالنسبة للبنانيين.

ونوه بأن حديث جوزيب بوريل من بيروت، يؤكد أن الدول الاوروبية تريد مساعدة لبنان، لافتا إلى أن تلك المساعدات من شأنها تخفيف تخفف.

تابع: "ولكن تلك المساعدات تريد لحكومة تدير المساعدات والإصلاحات السياسية"، معتبرا أن ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"بوريل" اليوم، حول كون المهاجرين السوريين هم السبب الرئيسي في أزمة لبنان، يؤكد ان القصر الرئاسي يعيش في وادٍ والواقع اللبناني في وادٍ اخر.

وأكد القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أنه طالما الصراع حول تشكيل حكومة الإنقاذ باقيا، فإن الوضع في البلاد سيواصل تدهوره.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد اليوم (السبت) أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية، محذرا من أن العواقب على الشعب كبيرة جدا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على «توتير» اليوم عن بوريل قوله: «لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة».

ودعا بوريل القادة إلى تحمل مسؤولياتهم، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا.

وحسب الرئاسة، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.