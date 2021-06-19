السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادى بتيار المستقبل: حديث «عون» مع «بوريل» يؤكد انفصاله عن الواقع

الدكتور مصطفى علوش
الدكتور مصطفى علوش

اعتبر القيادي في تيار المستقبل اللبناني الدكتور مصطفى علوش، أن زيارة نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان اليوم، من المؤكد أنها تساهم في تقديم المساعدة له.

وقال علوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في هذه اللحظة، خاصة الحصول على المساعدات التي تؤمن باب التوازن في ماليته، والقدرة على تحقيق بعض الاستقرار في سعر العملة والامكانيات الشراء الحاجات الاساسية بالنسبة للبنانيين.

ونوه بأن حديث جوزيب بوريل من بيروت، يؤكد أن الدول الاوروبية تريد مساعدة لبنان، لافتا إلى أن تلك المساعدات من شأنها تخفيف تخفف.

تابع: "ولكن تلك المساعدات تريد لحكومة تدير المساعدات والإصلاحات السياسية"، معتبرا أن ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"بوريل" اليوم، حول كون المهاجرين السوريين هم السبب الرئيسي في أزمة لبنان، يؤكد ان القصر الرئاسي يعيش في وادٍ والواقع اللبناني في وادٍ اخر.

وأكد القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أنه طالما الصراع حول تشكيل حكومة الإنقاذ باقيا، فإن الوضع في البلاد سيواصل تدهوره.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد اليوم (السبت) أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية، محذرا من أن العواقب على الشعب كبيرة جدا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على «توتير» اليوم عن بوريل قوله: «لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة».

ودعا بوريل القادة إلى تحمل مسؤولياتهم، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا.

وحسب الرئاسة، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

جوزيب بوريل لبنان الاتحاد الأوروبي الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس اللبناني

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت