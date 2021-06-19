«الإحصاء»: مصر توفر نصف مليار دولار من خفض وارداتها من شرق أوروبا

كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من دول شرق أوروبا بما يقارب نصف مليار دولار خلال عام، لتصل إلى حدود 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 477.7 مليون دولار خلال عام.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات مصر من أوكرانيا سجلت أكبر تراجعًا بين دول شرق أوروبا والتى بلغت 440.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 712.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 272.2 مليون دولار خلال عام، يليها وارداتها من رومانيا التى بلغت 125.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 254.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 129.1 مليون دولار خلال عام.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من تركيا تراجعت لـ 811.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 905.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 94.3 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت وارداتها من بلغاريا لـ 45.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 60.5 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.