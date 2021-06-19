الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«عبد الباسط»: الدولة تستهدف توطين صناعة الأدوية وتطوير الشركات

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس الشركة العربية للأدوية إن توطين صناعة الأدوية من الأهداف الاستراتيجية الهامة للدولة.

وأضاف رئيس شركة العربية للأدوية في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة مهتمة للغاية بصناعة الأدوية من أجل التغلب عليها العراقيل والتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير صناعة خامات الأدوية يعد من المهام الكبرى للدولة.

وأوضح أن اهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية ظهر من خلال إنشاء مدينة الدواء المصرية بخلاف خطة الدولة لتطوير شركات الأدوية الحكومية. 

استراتيجية المشاركة قطاع الاعمال صناعة الأدوية وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام التطوير توطين وزارة قطاع الأعمال العام الدواء المصرية

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