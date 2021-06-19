«عبد الباسط»: الدولة تستهدف توطين صناعة الأدوية وتطوير الشركات

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس الشركة العربية للأدوية إن توطين صناعة الأدوية من الأهداف الاستراتيجية الهامة للدولة.

وأضاف رئيس شركة العربية للأدوية في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة مهتمة للغاية بصناعة الأدوية من أجل التغلب عليها العراقيل والتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير صناعة خامات الأدوية يعد من المهام الكبرى للدولة.

وأوضح أن اهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية ظهر من خلال إنشاء مدينة الدواء المصرية بخلاف خطة الدولة لتطوير شركات الأدوية الحكومية.