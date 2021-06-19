الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أب وطفلته في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب أب وطفلته، اليوم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم أحمد حمدى حافظ 40 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وطفلته "مريم" 13 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيسر ومقيمين بمحافظة القاهرة.

تم نقلهم إلى مستشفى أطفيح بمحافظة الجيزة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

بني سويف سيارات الإسعاف حادث تصادم محافظة بني سويف الطريق الصحراوي هيئة الاسعاف

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