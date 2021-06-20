مزاد للأسلحة البيضاء على «فيسبوك».. السعر حسب النوع والشحن للمنزل

جريمة ليست جديدة من نوعها، لكن الطريقة اختلفت كثيرًا هذه المرة، فتجارة الأسلحة البيضاء لم يخل منها أي مكان في مصر، بدءًا من المدارس وتداولها بين التلاميذ، وصولًا للحواري والمناطق الشعبية، لكن الأمر الذي يعد أكثر خطورة، حين تغاضى مروجوها عن كسر القانون، وفعلوا ذلك على مرأى ومسمع الجميع.



مجموعة سرية على موقع "فيسبوك"، تحمل اسم "بحر تيوب للأسلحة"، تخصصت في بيع وشراء الأسلحة البيضاء، سواء (مطوة – سيف – خنجر – سكين مطلي بالفضة)، وأنواع أخرى أيضًا، ويشترط مؤسسو المجموعة بعض التعليمات التي يجب اتباعها قبل الانضمام إليهم.

مؤسس الجروب





"ممنوع نشر أي سلاح ناري سواء كان حي أو صوت أو خرطوش أو بنادق رش"، تلك كانت القاعدة الأولى للسماح لنا بالدخول إلى المجموعة، بمجرد أن دخلنا معهم، سرعان ما رصدنا شبكة ضخمة لتجارة السلاح الأبيض، تعلن عن نفسها من خلال ترويج أنواع عدة من الأسلحة، كٌل منها له سعره المحدد حسب الخامة والمنشأ.



"الدستور" كانت بينهم، شهدت على جريمتهم، ودخلت المزاد المقام على الأسلحة البيضاء، وأجرت أيضًا اتفاقات مع بعضهم على شراء أنواع نادرة، لنشكف أسرار هذه الشبكات السرية، التي استغلت منصات التواصل الاجتماعي لتكون وكرًا جديدًا لهم، يستطيعون من خلاله جمع أكبر قدر من العملاء، وكذلك الحصول على أموال عدة بطرق غير مشروعة.



بيع سلاح أبيض



"موجود مطوة إسباني سعرها 2000 جنيه"، ذلك كان المنشور الأول الذي تتبعناه داخل المجموعة السرية، وحاولنا إقناع صاحبه بالحصول على السلاح قبل أي شخص آخر، رغم تفاعل مئات الأعضاء مع المنشور، ورغبة العديد في شراء تلك القطعة، لكننا أخبرناه بإمكانية رفع السعر إلى أعلى حد، وبالفعل لم يتردد في الموافقة على طلبنا، ليحدد السعر الجديد: "هبيعها على 4000 جنيه".



وبمواصلة الحديث معه، قال: "هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء هذه القطعة، لذا قررت تغيير سعرها، وإذ لم تحصل عليها على الفور، سيرتفع السعر أكثر من ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة".

سلاح أسباني





أبلغناه أننا نريد الحصول عليها في الحال، ثم طلب منا إرسال رقم هاتف للتواصل، وإرسال خاصية تحديد الموقع، وإجراء المقابلة بعد ساعات قليلة من الاتفاقية، لكننا توقفنا عند ذلك الحد حتى لا نقع تحت طائلة القانون، وتوجهنا إلى شخص آخر، كان يروج لأنواع مختلفة من السلاح الأبيض، محددًا سعرها ومكان المقابلة من خلال المنشور الذي كتبه.



"موجود قطعة ak حجم وسط جديدة 28سم"، أعلن صاحب المنشور عن سعر هذه القطعة بمبلغ قدره 700 جنيه، وغير قابل للنقاش، كما حدد أيضًا مكان التسلم في منطقة شبرا، واتضح أن هذه ليست المرة الأولى له في فعل ذلك الأمر، فقد كانت هذه المجموعة السرية منصة لترويج أسلحته الخاصة، ومصدرًا لدخل كبير غير مشروع.

مزاد للأسلحة البيضاء على «فيسبوك»



لم يقف الأمر عند ذلك الحد فقط، فالمجموعة تضم أكثر من 250 ألف عضو، منهم من استهدف المجموعة لبيع الأسلحة الخاصة به، ومنهم من دخلها بغرض شراء مقتنيات جديدة فقط، وآخرون يكتفون بالمشاهدة فقط، لذا توجهنا للحديث مع استشاري قانوني، ليوضح لنا عقوبة هذه الجريمة.



"حبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تصل لـ500 جنيه"، أشار الاستشاري القانوني، حامد عبيد، إلى المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، والتي تنص على معاقبة أي شخص يتاجر أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء دون ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن 500 جنيه.

مطوة

واستكمل: "الرقابة في هذه الحالة يحب أن تُفرض من قبل مباحث الإنترنت، من خلال تلقيهم لبلاغات عن حدوث ذلك الأمر في جروبات سرية، ثم تعقب المتورطين في الجريمة، وملاحقتهم أمنيا، وإغلاق هذه المجموعة نهائيًا، كما يجب أن يُحاكم مؤسسها بجريمة الترويج للأسلحة، وكذلك المشتركين معه في بيعها علنًا".