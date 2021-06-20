رئيس «إيجيكو»: 6 محاور لتمويل مشروعات «حياة كريمة»

كشف المهندس أحمد أبو شبانة، رئيس شركة إيجيكو، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن تنفيذ الشركة لمشروع مد خدمة الصرف الصحي بقرى مغاغة بمحافظة المنيا (محطة المعالجة ببرطباط) ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتفقد اللواء هاني مندوب رئاسة الجمهورية عن "حياه كريمة"، المشروع مؤخرًا، برفقة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، واللوا محمود أبوليلة رئيس مجلس مدينة مغاغة، والمهندس خالد رئيس الوحدة المحلية ببرطباط، و أحمد راشد نائب رئيس مجلس مدينة مغاغة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والذي يخدم ١٧ قرية من قرى مركز مغاغة.

وقال رئيس شركة إيجيكو، إن الشركة تنفذ عددًا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة تمويل تطوير مصانع وشركات القطاع بتكلفة 45 مليار جنيه.

وأضاف أن الاستراتيجية تشتمل عدة محاور، المحور الأول وهو تمويل المشروعات من خلال التمويل الذاتي للشركات عن طريق زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغلًا وتحويل رخصة 182 قطعة أراض من صناعي إلى سكني، وتتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال، ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل؛ لكون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة، ويكون السعر متغيرًا وفقًا للسوق ووفقًا للاتفاقيات التي تتم.

وتابع: "الوزارة وضعت خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي، وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية".

وذكر رئيس شركة إيجيكو، أن العنصر الثالث من التمويل الذاتي يشتمل على عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويًا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويً.

ولفت إلى أن المحور الثاني، يعتمد علي التمويل السريع من خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية، ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.

وقال رئيس شركة إيجيكو، إن المحور الثالث يكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجاري حاليًا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة.

وأشار إلى أن المحور الرابع للتمويل فيكون من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات، وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، يدخل فيها كلًا من الإسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، ومصر للألومينوم، ومصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، والنصر للتعدين، وعدد آخر من الشركات جاري تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

وأضاف أن المحور الخامس في التمويل يكون عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومة إلى الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

واختتم بأن المحور السادس من التمويل يتمثل في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية، ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل إحداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولى منذ نشأة هذه الشركات والمصانع، سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية أو النقل البري أو المشروعات الزراعية أوصناعة السيارات.