رفع 65 طن قمامة من شوارع بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، حيث تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف بزمام قريتي إفوة وعطف إفوة.

وتم رفع 65 طن قمامة من شوارع وساحات المدينة ودائرة مجلس قروي إنفسط وإطواب والميمون وقمن العروس وميدوم، و100 طن من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، فيما تم تنفيذ حملات ليلية متفرقة بشوارع المدينة والمجالس القروية التابعة للمرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمولات والمطاعم العامة والمقاهي والكافيهات لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية.