أول تعليق من محمد رمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز (فيديو)

نفى الفنان محمد رمضان تعرضه للفنانة سميرة عبدالعزيز بالسب أو بأي إهانة لفظية، قائلا: «لم يحدث على الإطلاق».

وأكد رمضان، في فيديو له على حسابه عبر «انستجرام»، أنه لم يسئ للفنانة سميرة عبدالعزيز أبدًا، مضيفًا: «عمري ما أسيء لحد أكبر مني أو أكلمه بطريقة مش كويسة، ولم يحدث أن تحدثت معها عن أجرها أو غيره».

وتابع: «أكثر حاجة مفرحاني قبل ما أخرج لنفي هذا التصريح، أن جمهوري منذ اللحظة الأول لم يصدق أني أقول هذا الكلام»، مختتمًا: «دايمًا ثقة في الله نجاح».

وتصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، وعضو مجلس الشيوخ، محركات البحث جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الفنان محمد رمضان، والتي أكدت فيها تعرضها للإهانة اللفظية من قِبل "رمضان" بعدما رفضت التعاون معه في أحد أعماله الفنية، واصفًا إياها بـ"الشحاتة".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع هذه التصريحات وتداولوها عبر نطاق واسع، وجاءت عليها عدد كبير من التعليقات جاء أبرزها أن الفنان محمد رمضان لا يمكن أن يتحدث بهذه الطريقة نهائيًا، وأن من الممكن أن يكون حدث خطأ لفهم الحديث بينهما.