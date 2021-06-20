الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تأخر الزواج والتبنى.. قضايا شائكة يتناولها الجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»

مسلسل ليه لأ
مسلسل ليه لأ

يواصل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" نجاحه منذ عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، على منصة شاهد "vib"، مما جعله يتصدر "تريند" محرك البحث العالمي "جوجل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المشاهد الخاصة بالعمل وسط إشادات كبيرة بأداء منة شلبي، بالإضافة إلى القضايا الشائكة التي يتناولها العمل من طلاق وتبني وتأخر الزواج، وتظهر الفنانة منة شلبي من خلال المسلسل بدور "ندى" التي ستتمرد على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالاحساس بالأمومة، وكأن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتحقق الأمومة، علمًا بأن ثمة طرق أخرى سنكتشفها من خلال المسلسل.

تفاصيل أحداث مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني

وتعيش الشابة حالة من الحيرة من مدى صواب قرار مصيري اتخذته، وحالة صراع داخلي ومع المحيطين بها، في ظل وجود ضغوط عليها إلى جانب علاقتها مع الطفل الذي ترغب في تبنيه.

وضع فكرة العمل دينا نجم، وتولت أيضًا كتابة السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، ورانيا حسن، وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد، وتحت إشراف مريم نعوم.

يعرض "ليه لأ" في جزئه الثاني، وهو من عروض شاهد الأولى، اعتبارًا من الخميس 10 يونيو، ويجمع إلى منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وسارة عبد الرحمن، وسليم مصطفى، ومنى أحمد زاهر، ودنيا ماهر، وفراس سعيد، ويارا جبران، وتامر نبيل، وريم حجاب، وآخرين.

صناع الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ"

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحسن محيى الدين، ومحمد شروبي، وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهاني عادل، وعمر السعيد، ومحسن محيي الدين، وناردين فرج، وصدقي صخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدًا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.

منة شلبي مسلسل ليه لا تبني تأخر الزواج الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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