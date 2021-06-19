تفاصيل حفل زفاف الفنان حسن أبو الروس على غادة والى داخل الملاهى

أثار الفنان حسن أبو الروس الجدل خلال الساعات الأخيرة بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادل والي، عصر اليوم، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

حسن أبو الروس وغادة والي

وحرص حسن أبو الروس على الاحتفال بزفافه على طريقته الخاصة بشكل مبتكر وغير تقليدي، فقام بالاحتفال داخل ملاهي زيد بارك، واقتصر الحفل على عدد من الأصدقاء وأقارب العروسين، وعدد من النجوم منهم مثل بشرى، كريم الشناوي، عمر السعيد، وغيرهم.

حسن أبو الروس وغادة والي

حسن أبو الروس

وظهر حسن أبو الروس وعروسه غادة والي مصممة الجرافيك من خلال جلسة التصوير الخاصة بزفافهم بشكل طريف ومبهج، وحرصوا على تجربة الألعاب المختلفة داخل الحديقة.

حسن أبو الروس وغادة والي

آخر أعمال حسن أبو الروس الفنية

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس في دراما رمضان الماضي بملسسل بنت السلطان، مع كل من روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ويشارك في مسلسل "بنت السلطان" نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرون، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

نجاح حسن أبو الروس في مسلسل 100 وش

حقق نجاح كبير العام الماضى من خلال مشاركته في مسلسل بـ 100 وش، بطولة آسر ياسين ونيللى كريم، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، كما قدم أبو الروس منذ عدة أشهر أغنيته الشهيرة شيكالاستيك، وشارك في كتابتها إسلام شيندي وكنكة، وهي توزيع ديزل.

غادة والي زوجة حسن أبو الروس

واشتهرت غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، بمشاركتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم وطرحها عددا من الأفكار الناجحة عام 2017.