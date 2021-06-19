مصدر بـ«التعليم العالي»: قرار التنسيق الموحد لطلاب الثانوية العامة نهائي

كشف مصدر بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار عمل تنسيق موحد لكل طلاب الثانوية العامة نهائي لا رجعة فيه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إنه لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذا القرار، مؤكدا أن صاحبة القرار في هذا الأمر هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكد المصدر أن التنسيق سيكون موحد سواء للمؤجلين أو الراسبين أو دفعة التابلت أو الطلاب الذين قاموا بتقسيم العام.

وأوضح أن تفاصيل تنسيق الجامعات سيعلن بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتائج.