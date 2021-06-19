الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر التحقيق فى حريق مصنع بلاستيك بأوسيم

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع بلاستيك. وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وشكلت لجنة لفحص الخسائر.

وكشفت التحقيقات عن المصنع سبق واندلعت بعض النيران في وقت سابق، وان هناك خلافات بين مالك المصنع وشقيقه جعلته يتهمه بالتسبب في الحريق، كما تبين من معاينة موقع الحادث عن أن المصنع مكون ٤ طوابق، وامتداد الحريق على نحو ٣٠ مترا.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في مصنع بلاستيك، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق.

تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وجار عمل التحريات.

تباشر العامة الجيزة بشمال حريق بمصنع بلاستيك تمكنت القوات مالك المصنع يتهمه بالتسبب منطقة الفسطاط

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت