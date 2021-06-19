النيابة تباشر التحقيق فى حريق مصنع بلاستيك بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع بلاستيك. وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وشكلت لجنة لفحص الخسائر.

وكشفت التحقيقات عن المصنع سبق واندلعت بعض النيران في وقت سابق، وان هناك خلافات بين مالك المصنع وشقيقه جعلته يتهمه بالتسبب في الحريق، كما تبين من معاينة موقع الحادث عن أن المصنع مكون ٤ طوابق، وامتداد الحريق على نحو ٣٠ مترا.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في مصنع بلاستيك، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق.

تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وجار عمل التحريات.