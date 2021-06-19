الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4970 قرص ترامادول ومليون و644 ألف جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما في سوهاج، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4970 قرص ترامادول مخدر ومليون و644 ألف جنيه.

كان اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، تلقيا إخطارا من العميد سامح وفا، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بضبط تاجر مخدرات، وبحوزته 4970 قرص ترامادول مخدرا ومليون و644 ألف جنيه.

بدأت الواقعة بورود معلومات للرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، تفيد بقيام أحد الأشخاص بدائرة المركز بترويج الأقراص المخدرة.

وتم تشكيل فريق بحث مكون من رئيس المباحث والرائد أحمد رشاد، معاون أول مباحث المركز، والنقيب محمد موسى، والنقيب رائد أبوالعز، والنقيب محمود أبوالسعود والنقيب كريم حسين والنقيب فهمى الخطيب، والنقيب مصطفى الشناوي، وبإشراف العقيد نور عمر، رئيس مباحث فرع الشمال، وتعقب (ع. ع- 48 عاما)، وضبطه وبحوزته  4970 قرص ترامادول المخدر ومليون و644 ألف جنيه وعربية نصف نقل وهاتف محمول.

وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات، بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

سيارات معرض سوهاج على الحكومة محافظة تنمية أمن مصر التزام شرطة خلال مخدرات

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