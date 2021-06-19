الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تدعم قطاعات الزراعة والري الأفريقية

شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم السبت، في ختام فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، والتي نظمتها الوكالة بالتعاون مع المركز، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري.

وضمت الدورة ١٨ متدرباً من مختلف الدول الأفريقية، حيث تم تدريبهم على موضوعات الري الحديث وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، ويأتي تنظيم تلك الدورة في ضوء الأهمية التي توليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لموضوعات المياه والري دعماً لقطاعات الزراعة والري الحيوية للدول الأفريقية في ضوء دورها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك حسب وزارة الخارجية.

يأتي تنظيم تلك الدورة في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، والذي يمثل أحد أهم شركاء الوكالة في تقديم الدعم للدول الأفريقية.