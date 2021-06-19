طائرات يوينج 737 ماكس 10 تدخل الخدمة فى 2023

قال ستان ديل، الرئيس التنفيذي لقطاع الطائرات التجارية الأمريكية في شركة بوينج، بعد أن هبطت رحلة الطراز الرابع والأكبر من طائرة "بوينج 737 ماكس "بأمان في سياتل في نهاية رحلتها الأولى أمس الجمعة، إن سبب عملية الاعتماد الممتدة المقبلة للحصول على الترخيص، هو أن بوينج تحتاج إلى وقت لتطوير تعزيزات السلامة الإضافية واعتمادها لطائرات "ماكس" التي طلبتها على وجه الخصوص هيئة تنظيم الطيران الأوروبية بعد حادثين مميتين لطائرات من ذات الطراز.



ونتيجة لذلك، لن تدخل "ماكس 10" الخدمة حتى عام 2023، بعد عامين على الأقل من اختبارات الطيران، رغم أنه كان من المقرر أصلا دخولها إلى الخدمة العام الماضي.

وجاء ذلك لتوفير فسحة من الوقت لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية واختبار جميع التفاصيل الفنية، حسبما ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" اليوم السبت.



وقال ديل في مقابلة صحفية مقتضبة ، وهي الأولى له منذ توليه قيادة الشركة في :2019 "سنستغرق الوقت المناسب في الحصول على هذه الشهادة".

بوينغ 737 (Boeing 737) هو نوع من الطائرات متوسطة الحجم من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية. وتعد الطائرة الأكثر بيعاً في العالم حيث تم بيع حوالي 5000 منها. بداخل الطائرة يوجد في كل صف ثلاثة مقاعد على الجهتين بالإضافة لكونها الطائرة المفضلة لشركات الطيران الاقتصادية .

تم الإعلان رسمياً عن الطائرة في عام 1964، أول شركة خطوط جوية استخدمتها كانت لوفتهانزا الألمانية في عام 1969. لاحقاً، احتوى صنف 737-300 من الطائرة على محركات سي اف ام 56 مستبدلة محركات برات آند ويتني ذات الصوت المرتفع، كما احتوت على كابينة طيار مختلفة.

اعتبر صنف 737-600 أول طائرات "الجيل الجديد"، واحتوت على كابينة طيار زجاجية وشاشات تلفزيونية.

تم تقديم صنف 737-900 مؤخراً ليستبدل بوينج 757-200 ولينافس طائرات إيرباص إيه 321-200.