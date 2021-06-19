السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

طائرات يوينج 737 ماكس 10 تدخل الخدمة فى 2023

طائرات يوينج
طائرات يوينج

قال ستان ديل، الرئيس التنفيذي لقطاع الطائرات التجارية الأمريكية في شركة بوينج، بعد أن هبطت رحلة الطراز الرابع والأكبر من طائرة "بوينج 737 ماكس "بأمان في سياتل في نهاية رحلتها الأولى أمس الجمعة، إن سبب عملية الاعتماد الممتدة المقبلة للحصول على الترخيص، هو أن بوينج تحتاج إلى وقت لتطوير تعزيزات السلامة الإضافية واعتمادها لطائرات "ماكس" التي طلبتها على وجه الخصوص هيئة تنظيم الطيران الأوروبية بعد حادثين مميتين لطائرات من ذات الطراز.


ونتيجة لذلك، لن تدخل "ماكس 10" الخدمة حتى عام 2023، بعد عامين على الأقل من اختبارات الطيران، رغم أنه كان من المقرر أصلا دخولها إلى الخدمة العام الماضي. 

 

وجاء ذلك لتوفير فسحة من الوقت لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية واختبار جميع التفاصيل الفنية، حسبما ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" اليوم السبت.


وقال ديل في مقابلة صحفية مقتضبة ، وهي الأولى له منذ توليه قيادة الشركة في :2019 "سنستغرق الوقت المناسب في الحصول على هذه الشهادة".

 

بوينغ 737 (Boeing 737) هو نوع من الطائرات متوسطة الحجم من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية. وتعد الطائرة الأكثر بيعاً في العالم حيث تم بيع حوالي 5000 منها. بداخل الطائرة يوجد في كل صف ثلاثة مقاعد على الجهتين بالإضافة لكونها الطائرة المفضلة لشركات الطيران الاقتصادية .

 

تم الإعلان رسمياً عن الطائرة في عام 1964، أول شركة خطوط جوية استخدمتها كانت لوفتهانزا الألمانية في عام 1969. لاحقاً، احتوى صنف 737-300 من الطائرة على محركات سي اف ام 56 مستبدلة محركات برات آند ويتني ذات الصوت المرتفع، كما احتوت على كابينة طيار مختلفة.

اعتبر صنف 737-600 أول طائرات "الجيل الجديد"، واحتوت على كابينة طيار زجاجية وشاشات تلفزيونية.

تم تقديم صنف 737-900 مؤخراً ليستبدل بوينج 757-200 ولينافس طائرات إيرباص إيه 321-200.

سياتل الولايات المتحدة طائرات يوينج طائرات يوينج 737 طائرات يوينج 737 ماكس طائرات يوينج 737 ماكس 10 يوينج 737

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت