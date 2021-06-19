المناسترلي: الدولة تستهدف توطين صناعة السيارات لسد فجوة الاستيراد

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إن الاهتمام بعودة صناعة السيارات لمجدها عبر شركتي النصر والهندسة للسيارات يؤكد رؤية الدولة لتوطين الصناعة.

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أهمية صناعة السيارات في تخفيض حجم البطالة وزيادة الصادرات وسد فجوة الاستيراد واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم بقوة توطين صناعة السيارات في مصر.