«الأنفاق»: تمكنا من توفير نحو مليون ونصف فرصة عمل للشباب

تعمل وزارة النقل فى عدد ضخم من المشروعات فى عدد من القطاعات التابعة لها، وتوفر من خلالها فرص عمل ضخمة للشباب من خلال المشاريع التي تنفذها.

وقال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة تنفذ مشروعات وفرت ما يقرب من مليون ونص فرصة عمل للشباب خلال العام الجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف والى فى تصريحات خاصة للدستور، أن مشروع القطار السريع والمونوريل تمكنوا من توفير ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل بشكل منفصل بسبب زيادة حجم الأعمال فى تلك المشاريع الضخمة.