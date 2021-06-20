هارب من 450 سنة سجن.. تفاصيل جديدة عن «فرج أبو السعود»

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن السجل الإجرامي للمتهم فرج أبو السعود، الذي لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن، صباح اليوم السبت، بعد أن قامت حملة لضبطه بعد ظهوره في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن إتجاره في المخدرات والترويج لها، وقام بترويج شائعات بقدرة الأفيون والحشيش على مقاومة فيروس كورونا.

وقال المصدر، في سياق تصريحات لـ"الدستور"، إن المتهم صادر ضده أحكام بإجمالى 450 سنة سجن، منها 16 حكمًا بالسجن المؤبد فى قضايا قتل وشروع فى القتل وسرقة أسلحة نارية والإتجار فى المخدرات والسرقة بالإكراه، والإتجار في الأسلحة النارية.

وأضاف المصدر أنه قد تم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، حيث قام بتتبع الأوكار التى يختبئ بها المتهم، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحديد وكر يختبئ فيه فى المنطقه الصحراوية المتاخمة لقرية السمطا.

وأشار المصدر إلى أن قوات من الأمن العام والأمن المركزى، داهمت الموقع وفور شعوره باقتراب القوات، بادر بإطلاق النار على القوات التى تبادلت معه إطلاق النار حتى لقى مصرعه، وضبط بحوزته 4 بنادق آلية كما أصيب النقيب حسام عبد التواب بقوات الأمن المركزى بطلق نارى.

وكانت قد استهدفت مأمورية أمنية اشترك فيها ضباط البحث الجنائي بقنا بدعم من مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط المتهم بمنطقه زراعية متاخمة لمنزله بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي 25 جناية بين سرقة بالإكراه، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبدًا، و69 سنة، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات و2 هاتف محمول، كما عُثر على كمية من المخدرات ومبلغ مالي وعثر على رشاش متعدد وبندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة، وتمكن شقيقه من الهرب متخليًا عن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار ضُبطت.

كما نتج عن التعامل إصابة ضابط بالمأمورية، وفـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصابًا بعيارين ناريين بالقدم اليمنى، وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان المتهم الشهير بـ"خط قنا" قد أعلن عن وصفه لعلاج كورونا باستخدام التامول والأفيون والحشيش، وادعى قدرته على توصيل تلك المخدرات للراغبين، وتلا رقم هاتفه المحمول لتلقي مكالمات الزبائن عبر فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.