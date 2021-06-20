رواية «حابى» لطالب الرفاعى فى مناقشات مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل 22 يونيو 2021م، في تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة أونلاين لمناقشة رواية "حابي" للأديب الكويتي طالب الرفاعي.

يناقش الرواية كل من الناقد المغربي د.عبد الرحمن غانمي والناقدة المصرية دينا نبيل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

الكويتي طالب الرفاعى، هو أديب وصحفى ومهندس معمارى ولد عام 1958، أصدر عددا من الأعمال الأدبية المهمة، فله مجموعات قصصية منها: "أبو عجاج طال عمرك"، "أغمض روحي عليك"، "مرآة الغبش"، "حكايا رملية" "شمس" "سرقات صغيرة". وروايات منها: "ظل الشمس" "رائحة البحر" "سمر كلمات" "الثوب"، "في الهُنا"، "النجدي"، "حابي". ومسرحية "عرس النار". وكتابان فى السير الذاتية: "البصير والتنوير .. رجل وقضية" "إسماعيل فهد إسماعيل، كتابة الحياة وحياة الكتابة". بالإضافة إلى كتاب عن "المسرح في الكويت .. رؤية تاريخية"، وعدد من الأبحاث الأدبية والأبحاث المعمارية والهندسية.

وشارك في تأسيس (جريدة الفنون)، وعمل مديرًا لتحريرها، ومن ثم مستشارًا للتحرير بها، إضافة إلى مشاركاته العديدة فى الأنشطة الثقافية الكبرى بالكويت وخارجها. وقد تُرجمت العديد من أعماله القصصية والروائية إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية. وحصل على جائزة الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، للعام 2002، في مجال الآداب، جائزة الرواية، عن رواية "رائحة البحر". يعمل استاذاً لتدريس مادة "الكتابة الإبداعية".

ودعم الرفاعي مسيرة القصة القصيرة العربية، عندما عرض الملتقى الثقافي ممثَلاً في مؤسسه ومديره طالب الرفاعي، فكرة إطلاق جائزة للقصة القصيرة العربية على مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت، الشيخة دانة ناصر صباح الأحمد الصباح، التي أبدت سرورها وموافقتها على تأسيس الجائزة بشراكة بين الملتقى الثقافي والجامعة الأمريكية في الكويت، تكريسا لنهوض الجامعة بمهمة فكرية إبداعية على مستوى الوطن العربي والعالم، ولقد أعقب ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الملتقى الثقافي مُمَثّلاً بمؤسسِة ومديره الأديب طالب الرفاعي، والجامعة الأمريكية في الكويت مُمَثّلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نزار حمزة رئيس الجامعة، بتاريخ 26 أكتوبر 2015.

وقد استطاعت جائزة الملتقى تعزيز الفكر الأدبي والنهوض بمكانة الإبداع العربي، ومدّ جسور التواصل بين المبدعين العرب ومبدعي وقراء العالم خلال السنوات الماضية.