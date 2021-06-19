رئيس جديد لإيران.. ماذا سيفعل إبراهيم رئيسي في العراق واليمن؟

فاز إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية بحصوله على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح المتشدد محسن رضائي على نحو 3 ملايين و300 ألف صوت.

ولا يمكن فصل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية عن ملفات عدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في البلدان التي يوجد داخلها قوات تابعة لطهران، أو جماعات منبثقة عنها وتتلقى الدعم منها، أبرزها العراق واليمن.

ويرصد "أمان" تأثير نتائج الانتخابات الإيرانية بفوز إبراهيم رئيسي، على الأوضاع في العراق واليمن.

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