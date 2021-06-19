السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء ندوة تكريم الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ندوة الفنانة بسمة
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية

بدأت ندوة تكريم الفنانة بسمة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقامة داخل قصر ثقافة الإسماعيلية وتديرها الكاتبة الصحفية حنان أبوالضياء، قبل قليل.

أعربت بسمة عن سعادتها بوجودها في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسه الناقد الفني عصام زكريا، مؤكدة أن الأفلام القصيرة لا تقل أهمية عن الروائية الطويلة.

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

تضم لجنة تحكيم الفيبريسى (الناقدة المصرية مروة أبوعيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الإيطالى ماسيموليتشي"، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة  المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبدالسلام ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما).


وأطلقت وزيرة الثقافة يوم الأربعاء الماضي الدكتورة إيناس عبدالدايم شارة انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.


 

ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية

ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
ندوة الفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية
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