تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، العمل على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2021، لتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

وأنهت مديرية التعليم بالمنوفية تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2021، وجار العمل على مراجعة التصحيح ورصد الدرجات.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن العاملين في كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أجروا عمليات مراجعة المواد ورصد الدرجات بعد الانتهاء من تصحيح المواد، مؤكدا أن موعد إعلان نتيحة الشهادة الإعدادية بالمنوفية سيكون خلال الأسبوع الجاري.