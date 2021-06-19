السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، العمل على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2021، لتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

وأنهت مديرية التعليم بالمنوفية تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2021، وجار العمل على مراجعة التصحيح ورصد الدرجات.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن العاملين في كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أجروا عمليات مراجعة المواد ورصد الدرجات بعد الانتهاء من تصحيح المواد، مؤكدا أن موعد إعلان نتيحة الشهادة الإعدادية بالمنوفية سيكون خلال الأسبوع الجاري.

طلاب محافظة المنوفية تعليم العاملين امتحانات مؤشرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت