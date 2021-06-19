إصابة 2 في تصادم سيارتين على طريق أبو سمبل بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى نقل ثقيل «تريلا» على طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، مساء اليوم، نتج عنه إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل ثقيل "تريلا"، بطريق أبو سمبل، أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.