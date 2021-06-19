السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لقاتل محامي في مركز قطور بالغربية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبدالله محمد احمد عبدالواحد، «أحمد.ع.ا.س» بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل محامي وإحراق جثتة بدائرة مركز قطور.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً بعثور أهالي قرية محلة مسير بقطور على جثة لشخص مجهول، محترقة ومتفحمة داخل سيارة بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها، وانتقل ضباط المباحث للمعاينة وتبين أن السيارة متوقفة بطريق مهجور بقرية محلة مسير، ملك المدعو حسين. ع. خ، ويعمل محام، وأن الجثة بداخلها متفحمة تماماً ويصعب التعرف على ملامحها لتحولها إلى رفاة وهي موثقة بالحبال، ويوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة، ويرجح أن الجثة للمحامي، خاصة أنه متغيب منذ أكثر من يومين.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الـ d n a للجثة للتعرف على صاحبها، كما استدعت النيابة أفراد أسرة المحامي لإجراء الفحص عليهم بغرض التأكد من كون الجثة تخصه من عدمه. وتم القبض على المتهم وتحرير محضر واخطرت النيابة

المؤبد -محامي وإحراق جثتة بدائرة مركز قطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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