ما بعد اجتماع الدوحة.. الباز يكشف عن آخر تطورات ملف سد النهضة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أبرز ما يميز اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، أنه لأول مرة نرى موقفًا عربيًا موحدًا بشكل كامل خلف قضية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "وزراء الخارجية العرب بالإجماع اتفقوا على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة، بدون أي تحفظات".

ولفت الباز إلى أن السودان في 2020 قدمت مشروع قرار للجامعة العربية، وكان هناك تحفظ من الصومال وجيبوتي.

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