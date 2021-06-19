إخلاء سبيل سيدة ضبطها زوجها في أحضان عشيقها بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل سيدة ثلاثينية، ضبطها زوجها تمارس الزنا مع ابن زوجة والدها، وتبين أن الزوج رفص تحريك دعوى الزنا ضدها.



وألقت قوات الأمن بقسم شرطة المعصرة، القبض على سيدة ثلاثينية، مارست علاقة جنسية مع ابن زوجة والدها بمنطقة حدائق حلوان، دائرة القسم، وحاول العشيق الهرب حال رجوع الزوج من العمل فسقط من الطابق الرابع ولقي مصرعه.



كان لقي موظف مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بمنطقة حدائق حلوان، التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.



تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده سقوط شخص من الطابق الرابع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ".



وبعمل التحريات تبين أن الضحية كان على علاقة جنسية مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.