زينب غريب بعد تعرضها للتحرش من طبيب بيطري: «ساومني عشان اتنازل» (فيديو)

أعربت الفنانة زينب غريب، عن استيائها الشديد بسبب عدم دعمها بعد تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري خلال الفترة الماضية.

وحرصت "زينب" على إيضاح تفاصيل حادث التحرش الذي تعرضت له منذ فترة، فشاركت مقطع فيديو لها عبر إنستجرام وعلقت عليه: "حادثة الدكتور البيطري.. إيه اللي حصل؟، ليه إتكلمت دلوقتي؟ وإزاي صيغة نقل الخبر والبحث عن الترافيك كان في نفس الوقت دعم للتحرش؟".



زينب غريب

وأعربت زينب عن غضها خلال الفيديو قائلة: "أنا مكنتش عاوزة أطلع اتكلم عن التفاصيل دي غير لما يصدر قرار في القضية دي، أنا في يوم كان الساعة 9 الصبح نازلة من عند صاحبتي بمنطقة وسط البلد ورايحة العربية حسيت بحد ماشي ورايا فكرته الأول أنه ماشي من نفس الطريق ولكن اكتشفت إنه قاصدني ببص فاجأة قبل ما افتح باب العربية اكتشفت إنه بيصورني من ورا".

وأضافت: "طبعًا انفعلت وروحت قولتله انت بتعمل ايه ومسكته من التيشيرت بتاعه ولكنه رفض يوريني فانفعلت اكتر ومسكته تاني من التيشيرت والناس اتلمت وأفرد الأمن جم وروحنا ع القسم وطبعًا هو مسح حاجات واحا في الطريق بس لما فتح الموبايل هناك وبنفسه لقيناه مصورني 3 صور غير لائقين".

وتابعت: "طبعًا وانا واقفة وبعمل المحضر فوجئت بمعلومات عنه انه دكتور بيطري ومتجوز، وأهله لما جم ساوموني وعرضوا عليا فلوس عشان أتنازل، عاوزين أني اتنازل عن حقي عشان ابنهم".

وانفعلت زينب غريب خلال مقطع الفيديو، مطالبة كل فتاة بألا تتنازل عن حقها إذا تعرضت لمثل هذا الموقف ووصفت التحرش بـ"الجريمة" لا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب.

آخر أعمال زينب غريب الفنية

يذكر أن آخر ظهور لزينب غريب كان في مسلسل "إلا انا" الذي تم تقديم منه عدة قصص كل منهم 10 حلقات وفي كل قصة نجوم مختلفين، كما أن زينب غريب ذاع صيتها واشتهرت بعدما شاركت في مسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الأخير بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش إسلام إبراهيم وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.