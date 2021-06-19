حبس شاب شرع فى قتل والدته بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شاب لاتهامه بالشروع فى قتل والدته، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل فى العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد إصابة ربة منزل بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض فى العمرانية.

وبإجراء التحريات تبين أن ابن المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل، حيث أمسك بسكين المطبخ واعتدى عليها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرروا محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.