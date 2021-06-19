السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب شرع فى قتل والدته بالعمرانية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شاب لاتهامه بالشروع فى قتل والدته، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل فى العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد إصابة ربة منزل بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض فى العمرانية.

وبإجراء التحريات تبين أن ابن المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل، حيث أمسك بسكين المطبخ واعتدى عليها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرروا محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة العامة الجيزة بحبس شاب لاتهامه الشروع في قتل والدته بالاعتداء سلاح أبيض خلافات أسرية

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