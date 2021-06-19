تفاصيل مصرع 3 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى كوبري بالصف (صور)

لقي ٣ أشخاص مصرعهم "شقيقان وابن عمهما" في انقلاب سيارتهم من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري بمدينة الصف ووجود متوفي ومصابين، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة مدعمة بسيارات الإسعاف، وتبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري الاخصاص ما أدى لتهشم السيارة تماما ومصرع أحد مستقليها و٢ آخرين وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

أفادت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه اثناء سير السيارة الملاكي انحرقت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بسور الكوبري وسقطت من أعلاه.

وأضافت التحريات أن مستقلي السيارة شقيقان ونجل عمهما وأن المصابين فارقا الحياة عقب نقلهما للمستشفى متأثرين بإصابتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سقوط سيارة من أعلى كوبري بالصف

سقوط سيارة من أعلى كوبري بالصف

سقوط سيارة من أعلى كوبري بالصف