الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

روايتان للروائية الشابة هبه الحسينى بمعرض للكتاب 2021

هبه الحسينى
هبه الحسينى

 تشارك الكاتبة الروائية الشابة هبه الحسيني بروايتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ في دورته ٥٢ وهما رواية "هذيان"، ورواية "أ آلهة مع الله".

وقد صدرت روايتها الأولى بعنوان " هذيان" عن مؤسسة بتانة الثقافية للنشر والتوزيع، وجاءت في 184 صفحة من القطع المتوسط، والرواية فازت بمسابقة المؤسسة التي أطلقتها في سبتمبر ٢٠٢٠، وأشارت الدار إلى أن الروائية هبة الحسيني وتنم كتابتها عن قدرة غير عادية على السرد الأدبى الممتع، وموهبة لافتة، تشير إلى ولادة كاتبة جديدة فريدة من نوعها ولها مستقبل باهر فى عالم الأدب.

وتقول هبة الحسيني لـ"الدستور" إن الرواية بمثابة رواية نفسية تتحدث عن الألم النفسي وما يمكن أن يسببه للإنسان من فقدان للوعي والهروب من الواقع .

ومن أجواء الرواية نقرأ "طفولة الإنسان وحياته الأسرية، تشكلان الجزء الراسخ بكيانه، يشب ويشيخ وذكراهما محفورة داخله، إما كالندى يطيب جفاء الواقع، وإما كحجر الصخر الحاد يضغط ويؤلم مع كل نفس، وقد تتحول تلك الذكرى لقسوتها لشبح يطارد صاحبه أينما حل، يراه فى كل من حوله، فيتحول حاضره إلى شيء لا يصدق، يحاول الفرار منه ومن الماضى على ضعف وشعور بالهزيمة والخذلان، فيختلط عليه الأمر فلا يستطيع إدراك الواقع من الخيال، ويصبح فريسة هشة للوهم وسيطرة الآخر، وللنجاة من ذلك الفخ يجب البحث عن طوق نجاة والتمسك به إلى آخر نفس".

وتشير هبة الحسيني إلى أن الرواية الثانية جاءت بعنوان "أ آلهةُ مع الله!" وصدرت عن دار واو للنشر والتوزيع وهى الرواية الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة الثقافية الدولية لمؤسسة هبه بندارى للتنمية، وهي رواية اجتماعية تناقش فيها الكاتبة كيف يصنع الإنسان بضعفه وسذاجته من أشخاص عاديين تماثيل وأنام يلتف حولها فتغتر وتظن أن لها قدرة علي التحكم في حياة الناس ومصائرهم.

 يذكر أن الروائية هبة الحسيني مهندسة مصرية تعمل بهيئة المجتمعات العمرانية، ومن مواليد عام 1991، تخرجت في كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها عام 2013.

 

هذيان
هذيان
أ آلهة مع الله
أ آلهة مع الله
هبة الحسيني هذيان أآلهة مع الله دار بتانة للنشر والتوزيع دار واو للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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