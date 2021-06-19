السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسماء الطلبة أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث حصلت الطالبات على الـ10 مراكز، ولم يحصل أي طالب على مركز من العشر الأوائل.

حصل على المركز الأول عائشة معتز محمد علي والثاني مريم محمد حسنين محمود السيد، والثالث بسملة زكريا فوزي محمد، والرابع بسملة ياسر محمد أحمد، والخامس سماح سامح محمد جودة، والسادس فاتن السيد ابو الفتوح، والسابع فاطمة أيمن سيف يوسف، والثامن مريم أحمد عبد الرحمن محمد، والتاسع مريم أحمد عبد المنعم رخا،  والعاشرة سما وائل فوزي.
واعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.41٪بالمائة، وذلك بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم

 

أسماء أوائل الشهادة حصل بورسعيد

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