تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللقاء الذي عقد اليوم، مع أعضاء اللجنة ونواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط، بمشاركة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وقد رحبت "المحافظ" بالنائب السجينى ووفد اللجنة، مؤكدة أن الزيارة تستهدف تحقيق التعاون المشترك بين المحافظة ومجلس النواب، والوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات عدة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض أبرز الإنجازات التى شهدتها محافظة دمياط خلال الأربع سنوات الماضية بالقطاعات المختلفة.

وقالت إنه في قطاع التعليم تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء لـ ٧٢ مدرسة بإجمالى ١١٤٢ فصلا بتكلفة قدرها ٥٨١ مليون جنيه، وجارى تنفيذ هذه الأعمال بـ ٣٨ مدرسة بإجمالى ٥٠٨ فصول بتكلفة ٢٧١ مليون جنيه، حيث ساهمت تلك الجهود فى تحقيق طفرة لتصبح دمياط من أقل المحافظات بالكثافة الطلابية بالفصول، فضلاً عن انضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو والتى ستساهم فى توفير الدعم الفنى و المالى للقضاء على الأمية وتعزيز مهارات التعلم وكذا حصول مديرية التربية والتعليم ومدرسة النيل الدولية على المركز الأول بالمسابقة الدولية international school award.

وأضافت أنه تم تنفيذ ٧٨ مشروع إسكان اجتماعى واقتصادى واستثمارى بتكلفة قدرها ٥٣٨ مليون جنيه، ويجرى العمل بثلاث مشروعات للإسكان الاقتصادى والأولى بالرعاية بقيمة قدرها ١٦.٥٠٠ مليون جنيه، وأيضاً وبهذا القطاع وبالتعاون مع النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب نجحت هذه المساعى فى الحصول على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ١٧ فدان بمنطقة شطا لإنشاء مشروع إسكان اجتماعى.

وذكرت المحافظ أنه تم تنفيذ ٤ مشروعات بقطاع مياه الشرب خاصة بأعمال تأهيل محطات و إحلال وتجديد شبكات بتكلفة ١٨٥ مليون جنيه، وجارى العمل بـ ٦ مشروعات أخرى بتكلفة قدرها ٦٢٠ مليون جنيه، وأيضاً تنفيذ ١٥ مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة قدرها ٧٢٠ مليون جنيه وجارى العمل بـ ٢٠ مشروعا بقيمة تقدر ب ١.٤ مليار جنيه.

وأوضحت محافظ دمياط أن نسبة تغطية المحافظة بخدمات مياه الشرب قد بلغت ١٠٠٪، كما أكدت أنه تم بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لاستكمال المشروعات المتعثرة بقطاع الصرف الصحي لتصل نسبة التغطية بعد الانتهاء من المشروعات الجارية ٨٥٪، هذا إلى جانب العمل بـ ١٢ مشروعا بقطاع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد .

وعلى جانب آخر،، تتمثل مشروعات القطاع الصحى فى تنفيذ ١٤ مشروع بتكلفة إجمالية ٣٤٦ مليون جنيه من بينهم استكمال تنفيذ مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام بتكلفة قدرها ١٠٥ ملايين جنيه، وكذلك بنك الدم الإقليمى بتكلفة تقدر بـ ٢٨ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢ مشروعا جارى تنفيذهم بقيمة ٢١٥ مليون جنيه.

كما قامت "المحافظ" بتسليط الضوء حول المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" والتى حققت دمياط بها المستهدف، وكذا القوافل الطبية التى تجوب قرى المحافظة بشكل أسبوعى.

وواصلت الدكتورة منال عوض حديثها حول تلك القطاعات بتسليط الضوء على المشروعات الجارية والمنفذة بقطاع الشباب والرياضة بقيمة إجمالية ١٦٥.٥ مليون جنيه، و كذا سرد أهم مشروعات قطاع الطرق والتنسيق الحضارى بتكلفة قدرها ٣٥٥ مليون جنيه، والتى يأتى أهمها خلال الفترة الحالية تطوير ورفع كفاءة طريقا كورنيش النيل والدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وحديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط، وأيضاً سوقا السمك و العطارين، وما تم تنفيذه من مشروعات تطوير بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بمدن كفر سعد وفارسكور وميت أبوغالب والسرو.

وذكرت المحافظ أنه ومع الانتهاء من مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر وتسكين قاطنى تلك المنطقة بالوحدات السكنية بالمشروع، تم الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، كما تحدثت عن مخطط تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة قدرها ٢٥٨ مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وإنارتها وإعادة تطوير المرافق وإقامة شبكات مكافحة حريق، أما بالنسبة لخطة تطوير الأسواق تم إنشاء ٣ أسواق حضارية "سوقا النيل الحضارى، و ٥١ بمدينة رأس البر، وسوق فارسكور الحضارى" ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا، منوهة الى أنه تم افتتاح مشروع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بعد توقف دام عدة سنوات بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنيه.

وذكرت أنه تم تنفيذ الكثير من المبادرات لدعم قطاع الأثاث وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن خاصة مع وجود أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط "مدينة دمياط للأثاث"، حيث تم الانتهاء من تأثيث مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية وفقاً للبروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية، وكذا عقد اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث ٢٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة "،و الاشتراك فى ١٩ معرض بعدد من محافظات الجمهورية.

وتطرقت محافظ دمياط خلال اللقاء للحديث عن أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا "شتيجنبرجر" باللسان بمدينة رأس البر والذى كان يُعد أحد المشروعات المتعثرة منذ عام ٢٠١١، و افتتحه رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩، وأشارت أيضاً إلى إنشاء موقفين لسيارات الأجرة بمنطقتى شطا وعزب النهضة.

واستطردت المحافظ العرض عن الحديث عن أكبر مشروع تنموى تشهده محافظة دمياط خلال الفترة الحالية وهو "مجزر آلى ومحجر صحى وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية" الذى يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها والحفاظ على صحة المواطن، كما أكدت أن محافظة دمياط كانت أولى المحافظات التى حققت من كافة الإجراءات بملف تقنين أراضى الدولة، متحدثة أيضاً عن ما تم تحقيقه من مبادرات بالشراكة مع الجهات و المنظمات الدولية والتى يأتى أهمها الاتفاق على إنشاء مدرسة صناعية فنية بمدينة دمياط للأثاث تحت إشراف معهد دون بوسكو، لاتاحة الخبرات الإيطالية فى مجالات تصنيع الأثاث و ميكانيكا السفن و التكييف، وكذا إنشاء مشروع معالجة صرف صحي بقرية طبل، وأيضاً برنامج "حيّنا" المقرر البدء فى تنفيذه بالشعراء وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وأيضاً تنفيذ مشروع "المدينة الصديقة للنساء" بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى شهد افتتاح كبير مطلع الأسبوع الماضي، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة كافة الخدمات للمرأة و تمكينهم إجتماعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه بالتعاون مع المجتمع المدنى لتنفيذ أعمال تطوير بمختلف المناطق خاصة بمدينة رأس البر و أيضاً تنفيذ مشروع المدن الملونة بمدينة رأس البر.

ونوهت الدكتورة منال عوض فى حديثها حول المشروعات المستقبلية و المتعثرة و جهود المحافظة مع نواب البرلمان لاستكمال مستشفى الأمراض النفسية والإدمان بمدينة دمياط الجديدة وتطوير استاد دمياط و ما يتطلبه هذين الملفين من دعم لاستكمالهما.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الزيارة تستهدف التقصى الميدانى والتى بدأ تنفيذها منذ ٦ سنوات، لمناقشة عدد من الموضوعات و تجميع بنية معلوماتية من خلال إلقاء الضوء على عدد من المشروعات لإبداء الملاحظات الضرورية وتحقيق التعاون لخدمة المواطن بشكل رئيسي وتماشيًا مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة.

وتعليقًا على ما قدمته محافظ دمياط من عرض للمشروعات الجارية و المنفذة بالمحافظة، أشاد بما تم تحقيقه من جهود حثيثة بكافة القطاعات لتصبح دمياط قاطرة للتنمية المستدامة والشاملة، كما أثنى على جهود سيادتها للشراكة مع المنظمات الدولية لتدعيم المحافظة باعتمادات مالية تستهدف تنفيذ مبادرات تخدم أبناء المحافظة.

وعلى جانب آخر، أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة دمياط بجهود الدكتورة منال عوض، التى لمستها كافة المناطق بالمحافظة مما حقق طفرة كبيرة وتحول كامل على أرض الواقع و حرصها على التعاون مع أعضاء البرلمان لخدمة أبناء المحافظة.

وفى ختام اللقاء، أهدت محافظ دمياط درع المحافظة إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية تقديرًا لجهوده وحرصه على متابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.