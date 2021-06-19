«التضامن»: «تكافل وكرامة» لا يمثل عبئًا على الدولة

أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أي أعباء على الدولة، لكنه يمثل إطارا للاستثمار للأجيال القادمة، وتم مده لنهاية تخرج الطلاب في الجامعات بعد أن كان مقتصرا على المدرسة بمراحلها المختلفة حرصا من جانب القيادة السياسية على الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة.

وأضافت خلال كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي» بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، أن هذا البرنامج مخصص له حتى الآن نحو 19 مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14 مليون مواطن منهم على الأقل حوالي 6 ملايين طالب، مؤكدا أن هذه الدعم مشروع لسبب في أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسي في استكمال صرف هذا الدعم للأسرة، ومن ثم الأمر لا يمثل عبئًا علي الإطلاق بقدر ما هو استثمار في البشر وهو أمر موجود في كل الدول، وليس مقصورا علي الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن البرنامج صاحبة العديد من الشكاوى ويتم التغلب عليها مع الوقت، خاصة على مستوى من يصرف الدعم وهو ما لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوى قلت كثيرا، ولابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.