محافظ دمياط و«محلية النواب» يتفقدون قرية الصيادين

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الميدانية التي أجرتها اليوم، بمرافقة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة ونواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، بتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة بزيارة مدينة رأس البر.

وفي مستهل الزيارة، قامت المحافظ ومرافقيها بتفقد سوق ٥١ الذى نفذته المحافظة مؤخرا بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بإجمالى ٢٦ وحدة وبتكلفة قدرها ٤ مليون جنيه.

وأشارت إلى أن السوق جاء ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة، حيث كانت المنطقة مليئة بأكشاك متهالكة لتتحول إلى سوق حضارى متكامل، وتضمنت الزيارة الاطلاع على الموقف الخاص بممشى كورنيش شاطئ ٥١ والذى يُعد ضمن المشروعات المستقبلية التى تهدف المحافظة الى تنفيذها وفقاً لمخطط ورؤية متكاملة وعصرية تواكب ما تشهده المدينة خلال الفترة الحالية، خاصة مع تعرض الممشى الذى يبلغ طوله ٢ كم لتآكل أجزاء منه نظرًا للعوامل الجوية بالمنطقة.

وخلال الجولة أيضاً قاموا بزيارة منطقة شمال وجنوب الصيادين بالمدينة بعد الانتهاء من تطويرها وتسكين قاطنيها بالوحدات السكنية بها بعد إجراء القرعة العلنية، إذ تحدثت عن هذه المنطقة وكيف تحولت من بقعة عشوائية تكتظ بعشش غير مأهلة للسكن إلى عمارات سكنية مصممة على طراز حديث بعدد ١٢ عمارة بالإضافة إلى تنسيق الموقع وتشجيره وإنشاء ممشى موازى لنهر النيل بتكلفة إجمالية ٨٥ مليون جنيه، منوهة إلى أن هذا المشروع المتكامل يحقق رؤية الدولة فى تسكين أهالى المناطق العشوائية بمجمعات سكنية متكاملة كما يعكس ان القيادة السياسية لا تبخل على ابنائها.

كما تفقدوا السوق الحضارى بشارع ٣٣ الذى تم تنفيذه مؤخرًا بالتعاون أيضاً مع صندوق تطوير المناطق العشوائية للقضاء على العشوائية التى كان عليها شارع النيل السياحى وانتشار الباعة الجائلين به بشكل لايليق بالمدينة على الإطلاق، حيث يضم السوق ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وجزء إدارى تم تنفيذه طبقا لأعلى مستوى واشتراطات الدفاع المدني فضلاً عن إنشاء ممشى موازى لنهر النيل بطول ٤٠٠ م وبتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.