نيفين القباج: «التضامن» متماسة مع كل ما يخص المواطنين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إنها خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وتحترم العمل الحزبي ودوره الفعال في المجتمع الذي يستهدف مع كل المستويات الأخرى تحقيق الحوكمة التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، مما يترتب عليها المساءلة المتبادلة متعددة المستويات.

وأضافت خلال كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي» بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، أن العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت: «وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن والجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل علي أن نحول هذا المسمى إلى وزارة التمكين والاستثمار في الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لا بد من استغلالها بشكل جيد».

واستعرضت الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية، قائلة: "كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

وأضافت أن الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة: "لتحول وزارة التضامن وزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات، أبرزها الطفل في المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى، مودة، المرأة المعيلة، تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر، وأن 68% من الخدمات فى الريف، لافتة إلى أن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقًا لقانون العمل الأهلى سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات وفقًا للتشريع.