السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نيفين القباج: «التضامن» متماسة مع كل ما يخص المواطنين

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إنها خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وتحترم العمل الحزبي ودوره الفعال في المجتمع الذي يستهدف مع كل المستويات الأخرى تحقيق الحوكمة التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، مما يترتب عليها المساءلة المتبادلة متعددة المستويات.

وأضافت خلال كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي» بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، أن العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت: «وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن والجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل علي أن نحول هذا المسمى إلى وزارة التمكين والاستثمار في الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لا بد من استغلالها بشكل جيد».

واستعرضت الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية، قائلة: "كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

وأضافت أن الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة: "لتحول وزارة التضامن وزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات، أبرزها الطفل في المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى، مودة، المرأة المعيلة، تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر، وأن 68% من الخدمات فى الريف، لافتة إلى أن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقًا لقانون العمل الأهلى سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات  وفقًا للتشريع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن ورشه عمل بروتوكول علوم سياسية القيادة السياسية حزب مستقبل وطن الحماية الاجتماعية تلبية احتياجات المواطنين عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي برامج الحماية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت