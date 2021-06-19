السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بإخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين

اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجهزة المنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب بشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول بجوار محطة مترو سعد زغلول.

وتلقت محافظة القاهرة عدة شكاوى من قاطني الحي بشأن تحوله إلى سوق عشوائى أدى إلى غلق محطة المترو والتسبب قى أزمة مرور بالمنطقة كذلك إزعاج السكان.
ورفعت أجهزة حى السيدة زينب كافة الإشغالات وكذلك رفع المخلفات والقمامة بمدخل المترو بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النظافة.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال بضرورة المتابعة لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.

اخلاء شارع سعد زغلول

اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول
اخلاء شارع سعد زغلول
حي السيدة زينب محافظ القاهرة حملات الإشغالات إشغالات القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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