محافظ القاهرة يوجه بإخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجهزة المنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب بشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول بجوار محطة مترو سعد زغلول.

وتلقت محافظة القاهرة عدة شكاوى من قاطني الحي بشأن تحوله إلى سوق عشوائى أدى إلى غلق محطة المترو والتسبب قى أزمة مرور بالمنطقة كذلك إزعاج السكان.

ورفعت أجهزة حى السيدة زينب كافة الإشغالات وكذلك رفع المخلفات والقمامة بمدخل المترو بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النظافة.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال بضرورة المتابعة لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.

اخلاء شارع سعد زغلول

اخلاء شارع سعد زغلول

اخلاء شارع سعد زغلول