محافظ دمياط و«محلية النواب» يتفقدون مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة ونواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج في ختام زيارتهم للمحافظة.

وتجولوا داخل أقسام المكتبة التي تعد منارة جديدة للعلم والمعرفة بالمحافظة لما تضمه من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات أبحاث وإنترنت وأنشطة بتكلفة ١٣ مليون جنيه.

ونوهت محافظ دمياط إلى أن المكتبة كانت من المشروعات المتعثرة التى ظلت متوقفة لعدة سنوات، لتخرج إلى النور هذا العام، بجانب مشروع نفذته المحافظة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وهو "المدينة الصديقة للنساء" الذى تم تفقده اليوم، إذ يهدف المشروع المفتتح مطلع الأسبوع الماضي الذى يعد ضمن المبادرة العالمية التى تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن، وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادى و تماشياً مع رؤية الدولة فى هذا الشأن و الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.