مستقبل وطن يطلق ورشة «برامج الحماية الاجتماعية بعهد السيسي»

انطلقت فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن «برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي» بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، لمناقشة جميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

جاء ذلك بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.