ارتفاع إصابات كورونا في المغرب لـ526 ألفا و363

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 526 ألفا و363 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 13 ألفا و180 فحصا بلغ 6 ملايين و178 ألفا و92 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و237 حالة، كما جرى تسجيل 445 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 513 ألفا و382 حالة.

وأعلنت الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و375 ألفا و240 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 530 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 61 ألفا و682 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 8 ملايين و118 ألفا و841 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 337 ألفا و371 حالة، فيما سجلت 11 حالة وفاة بإجمالي 1862 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية : إنه جرى تسجيل 1388 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 318 ألفا و419 حالة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 38ر94 في المئة.

الجدير بالذكر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية ،اليوم، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 745 ألفا و667 حالة.

وأفادت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الانباء الأردنية اليوم السبت: بأنه جرى تسجيل 9 وفيات؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 9647 حالة، موضحة أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 729 ألفا و368 حالة.