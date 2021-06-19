السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«العاشرة تقترب».. محمد شريف يحرز الهدف الأول للأهلى أمام الترجى

جريدة الدستور

أحرز لاعب الأهلي محمد شريف الهدف الأول لفريقه، أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بداية الشوط الثاني كانت قوية من جانب فريق الترجي، حيث استخلص خالد عبد الباسط الكرة من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة في يد محمد الشناوي.

في الدقيقة 48 كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن عن طريق محمد علي بن رمضان على رأس كوليبالي سددها برأسه في منتصف المرمى.

في الدقيقة 53 كرة عرضية أرضية خطيرة من ويليام توجوي من الطرف الأيمن أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

في الدقيقة 55 كانت أخطر فرص الأهلي بعد كرة مقوسة رائعة من أكرم توفيق من الطرف الأيمن إلى طاهر محمد طاهر يسار منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الترجي في أخطر فرص الأهلي في الشوط الثاني.

إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل من محمد علي بن رمضان وتوقف اللعب.

عودة أكرم توفيق إلى ارضية الملعب بعد تلقيه العلاج.

الاهلى الترجي الترجي التونسي تونس رادس تشكيل الأهلى تشكيل الترجي افشة كهربا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: هناك دعم عربى لمصر فى موقفها بقضية سد النهضة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

«أفشة على الدكة».. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجى

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت