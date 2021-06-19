«العاشرة تقترب».. محمد شريف يحرز الهدف الأول للأهلى أمام الترجى

أحرز لاعب الأهلي محمد شريف الهدف الأول لفريقه، أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بداية الشوط الثاني كانت قوية من جانب فريق الترجي، حيث استخلص خالد عبد الباسط الكرة من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة في يد محمد الشناوي.

في الدقيقة 48 كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن عن طريق محمد علي بن رمضان على رأس كوليبالي سددها برأسه في منتصف المرمى.

في الدقيقة 53 كرة عرضية أرضية خطيرة من ويليام توجوي من الطرف الأيمن أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

في الدقيقة 55 كانت أخطر فرص الأهلي بعد كرة مقوسة رائعة من أكرم توفيق من الطرف الأيمن إلى طاهر محمد طاهر يسار منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الترجي في أخطر فرص الأهلي في الشوط الثاني.

إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل من محمد علي بن رمضان وتوقف اللعب.

عودة أكرم توفيق إلى ارضية الملعب بعد تلقيه العلاج.