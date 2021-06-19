رئيس إطسا بالفيوم يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة خط سير العمل

ترأس خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، اليوم، اجتماع مجلس تنفيذي المركز بحضور رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز ومديري الإدارات الخدمية بمركز إطسا، لمناقشة خط سير العمل.

بدأ رئيس المركز الاجتماع بالترحيب لجميع الحضور، حيث تم مناقشة مدير الإدارة التعليمية عن مدى استعداد الإدارة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس المركز على تذليل كافة المعوقات التي تواجه سير عملية الامتحانات، حيث تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بتوافر مولدات كهرباء بديلة بكل لجنه للعمل بها حالة انقطاع الكهرباء المفاجيء، وتوافر مياه الشرب باللجان التي عرضها الدكتور حمدي محمد عبده مدير الإدارة التعليمية بإطسا.

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي