السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس إطسا بالفيوم يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة خط سير العمل

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، اليوم، اجتماع مجلس تنفيذي المركز بحضور رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز ومديري الإدارات الخدمية بمركز إطسا، لمناقشة خط سير العمل.

بدأ رئيس المركز الاجتماع بالترحيب لجميع الحضور، حيث تم مناقشة مدير الإدارة التعليمية عن مدى استعداد الإدارة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس المركز على تذليل كافة المعوقات التي تواجه سير عملية الامتحانات، حيث تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بتوافر مولدات كهرباء بديلة بكل لجنه للعمل بها حالة انقطاع الكهرباء المفاجيء، وتوافر مياه الشرب باللجان التي عرضها الدكتور حمدي محمد عبده مدير الإدارة التعليمية بإطسا.

اجتماع المجلس التنفيذي

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

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