محافظ دمياط و«محلية النواب» يتفقدون مشروعات برأس البر

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، عدد من المشروعات بمدينتى دمياط ورأس البر بمرافقة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتفقدت محافظ دمياط مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة، وتم تنفيذ أعمال تطويرها وفقاً لفكر جديد يتماشى مع خطة التنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة، إذ تضمن المشروع إنشاء سور للكورنيش وممشى ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد وتشجير الحديقة وانارتها وإنشاء مظلات لانتظار سيارات الأجرة فضلاً عن رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وسارى العلم.