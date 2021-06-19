رئيس جامعة طنطا يوجه برعاية طالبتين تعرضتا لحادث سير

وجه الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية اللازمة لطالبتين بكليتي التجارة والآداب تعرضتا لحادث سير.

وأكد رئيس جامعة طنطا أنه يتابع بنفسه الحالة الصحية للطالبتين أولًا بأول، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء لهما، وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرضتا لها.