السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حفل زفافها وضعها في صدارة الترند

8 معلومات عن الفنانة أماني كمال التي تصدرت تريند جوجل

أماني كمال
أماني كمال

تصدر اسم أماني كمال محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب عقد قرانها وحفل زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم نيرمين الفقي، التي هنأت العروس بكلمات رقيقة متمنية لها السعادة.


وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن أماني كمال.

 

- ولدت أماني كمال في 19 مارس من العام 1990.


- بدأت حياتها الفنية من خلال فيلم "العالمي" عام 2009.


- شاركت أماني كمال في عدد من المسلسلات: "حكايات بنات ج1، الشك، سرايا عابدين، دكتور أمراض نسا، السيدة الأولى، جبل الحلال، ليالي الحلمية ج6".


- شاركت أماني كمال في عدد من الأفلام: "هاتولي راجل، القشاش، جوازة ميري، شد أجزاء، خطة بديلة، وأخلاق العبيد".

 

- كان سبب شهرتها بشدة مسلسل "أبو العروسة ج1 - ج2"، حيث أدت به دور "شيري".

 

- توفي والد أماني كمال، في أكتوبر الماضي، وأعلنت خبر رحيله عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "حبيبي وضهري بابا.. بحبك وهتوحشني أوي.. ادعو لبابا بالرحمة ويكتب له الجنة، يا رب يا حبيبي يكتب لك الجنة".

 

- قالت عن زوجها عبر انستجرام:


"2008 قصة ابتدت بين اتنين، كانت البطلة فيها أحلى بنوتة في جيلها، خطفت عقلي وقلبي، وكانت طول الوقت مصدر سعادتي، وكنت طول الوقت مبشوفش غيرها، وبحس بوحدة في غيابها، ولكن فجأة اكتشفت إني مقدرتش أكمل عمري من غيرها علشان أنا عمري وشبابي وحياتي ابتدت بيها ومعاها، وعلشان كده قررت أنها تكون شريكة عمري الجاي كله، زي ما كانت طول عمري نصي التاني، بحبك".


- آخر عمل قامت به أماني كمال كان مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، مها أبوعوف، عماد رشاد، محمد علاء، تامر شلتوت، محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، عام 2021.

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