«أحد طلاب خامئني».. كل ما تريد معرفته عن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

تصدر إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، محركات البحث عقب فوزه برئاسة إيران، في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 18 يونيو 2021 والتي خلت من المنافسة بعد انسحاب آخر المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي قبل فتح صناديق الإقتراع بيومين.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن إبراهيم رئيسي.



- رجل دين محافظ يبلغ من العمر 60 عاما، ويعتبر من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني.

- ولد في مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلاب خامئني.

- يعتبر رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.

- ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه لم يحصد سوى 38 في المئة من أصوات الناخبين فقط.

- وسائل الإعلام الدولية تقول إنه نجح بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، وما ترتب عليه من مقاطعة واسعة للانتخابات.

- كان يشغل حتى انتخابه منصب رئيس السلطة القضائية في إيران.



- شغل قبل ذلك مناصب عديدة في النظام، منها رئاسة مؤسسة "أستان قدس رضوي" الخيرية التي تشرف على شؤون ضريح الإمام رضا في مشهد، الذي يعد من أبرز المواقع الدينية لدى الشيعة.

- ترأسه لهذه الوظائف منحه نفوذا كبيرا في البلاد، لما لها من أصول كبيرة، ونفوذ قوية.

- في مارس 2019، تولى رئيسي منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وكانت مهمته الرئيسية التي كلفه بها المرشد هي "مكافحة الفساد".

- استخدم سلطاته من أجل محاكمة عدد من الذين قد ينافسوه في الانتخابات، ومن بينهم صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني.

- قدم نفسه في الانتخابات على أنه "عدو الفاسدين".

- معروف بتشدده ومغالاته في المواقف المحافظة في إيران مقارنة حتى مع بقية أنصار هذا التيار.

- منع حفلا موسيقيا في مدينة مشهد عام 2016.