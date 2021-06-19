«ذاكرة ونسيان».. أول ديوان بالعربية للهندي شالبرمى وترجمة محمد رافع

يصدر قريبا عن دار حروف للنشر والتوزيع ديوان "ذاكرة ونسيان" للشاعر الهندي شالبرمي، بترجمة الباحث والمترجم محمد رافع.

يأتى الديوان في 80 صفحة من القطع المتوسط، ويعد الديوان الأول الذي تم ترجمته إلى العربية، ويتضمن الديوان 25 قصيدة، وترجمت من اللغة المليالمية إلى العربية، ومن قصائد الديوان "بعد الموت ، إغلاق كامل، أثار القدم، سلاح حاد، ذاكرة ونسيان، وغيرها".

ويقول المترجم الشاب محمد رافع لـ"الدستور"، إن “جملة القصائد كتبت بطريقة فلسفية، تناقش قضايا المجتمعة في سياق المجتمع الهندي خاصة والعالم عامة ،هي قصائد إنسانية عن الحب والموت والحياة، جاءت صغيرة ولكن معانيها كبيرة ، متعددة الأطياف.إلى جانب ذلك طريقة كتابة رائعة جداً، ولفت محمد رافع إلى ان المليالمية لغة هندية تنطق بها أهل ولاية كيرالا جنوب الهند”.

ومن أجواء الديوان:

ورقات

ورقة

تطير من دون غصن.

ورقة

تسقط على الأرض

من دون ريح.

فوق ورقة

تسقط ورقة أخرى من جديد.

التي طارت

تتنافس

مع ريشة الطير!

ورقتان مصفرتان

تتعانقان في التراب،

في حين قالت ورقة خضراء لأول مرة

لورقة أخرى،

"أشعر بالغيرة "

جدير بالاشارة إلى ان شالبرمي شاعر هندي شاب ولد عام ١٩٩٢ في ولاية كيرالا، يكتب القصائد بطريقة فلسفية ،صدر له عدة دواوين باللغة المليالمية.وينشر قصائده في مجلات وجرائد كيرالا. حصل على جوائز محلية تقديراً لجهوده في الشعر باللغة المليالمية.

أما عن المترجم محمد رافع “ محمد كوتوفادمي ” فهوكاتب وأكاديمي ومترجم باللغة العربية .عضو اتحاد الدولي للغة العربية (بيروت)، باحث في قسم اللغة العربية بجامعة معدن الثقافة الإسلامية بولاية كيرلا من مواليد 2002م قرية كجارفرمب (اقليم كوتوفادمي) يكتب في الادب والثقافة وشؤون الاسلامية في مجلات وجرائد العربية ،وتعد ترجمة لديوان “ذاكرةونسيان” للهندي شالبرمي هى التجربة الأولى له في الترجمةمن المليمالية إلى العربية .